„Schluss mit dem Lockdown“ : Bis zu 900 Menschen demonstrieren in Kiel gegen Corona-Maßnahmen

Kiel | Zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen haben sich am Samstag bis zu 900 Teilnehmer in Kiel versammelt. Zu einer Gegendemonstration kamen bis zu 200 Teilnehmer, wie die Polizei am frühen Nachmittag berichtete. Am Zug der Corona-Maßnahmen-Kritiker waren auch rund 15 Traktoren beteiligt. Teilnehmer trugen Transparente mit dem Slogan: ...

