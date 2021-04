Arbeitgeber sind gefragt : Fahrtkosten sparen: Jobticket für Berufspendler in SH startet im Mai

Wenn der Arbeitgeber mitspielt, können Berufspendler bald beim Ticketpreis sparen.

Kiel | Berufspendler können in Schleswig-Holstein ab Mai mit dem Jobticket günstiger zur Arbeit fahren. Macht der Arbeitgeber mit, sparen Mitarbeiter bei Monatskarten mindestens 25 Euro, wie der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH) am Mittwoch mitteilte. Weiterlesen: Gegen den Fachkräftemangel in SH: Neues Jobticket für Pendler Die Landesregi...

