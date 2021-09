Internistischer Notfall : Autofahrerin rammt Radfahrer in Kronshagen – 35-Jähriger stirbt

Wegen einer plötzlichen Erkrankung verliert eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überfährt einen Radfahrer. Der Mann stirbt noch am Unfallort.

Kronshagen | Ein Radfahrer ist am Mittwochnachmittag in Kronshagen bei Kiel tödlich verletzt worden. Eine Autofahrerin prallte an der Ecke Eichkoppelweg/Kopperpahler Allee gegen 16.20 Uhr frontal in den 35-Jährigen auf seinem Fahrrad. Ursache für den Unfall war laut Polizeiangaben ein internistischer Notfall bei der 58-jährigen Fahrerin. Sie verlor die Kontroll...

