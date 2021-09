Vorfall in Kiel-Gaarden : Autofahrer rammt Fußgänger auf Sperrfläche – 46-Jähriger in Lebensgefahr

Ein 27-jähriger Autofahrer überfährt eine Sperrfläche und verletzt dabei einen Fußgänger lebensgefährlich. Der Fahrer soll deutlich zu schnell gewesen sein.

Kiel | Ein 46-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagabend in Kiel-Gaarden von einem Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überfuhr ein 27-Jähriger mit seinem Wagen eine Sperrfläche in der Werftstraße und rammte dabei den Mann. Dieser wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er kam in ein Krankenhaus und musste operi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.