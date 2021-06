Kiel : Nach Streit zwischen Jugendlichen: 18-Jähriger mit Messer verletzt

Die Auseinandersetzung hatte am Donnerstagabend mit einem verbalen Streit begonnen.

Kiel | Bei einem Streit zwischen zwei kleinen Gruppen Jugendlicher ist in Kiel ein 18-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Der junge Mann wurde mit einem Stich im Bauch im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. 17-Jähriger soll zugestochen haben Die Auseinandersetzung hatte am Donnerstagabend mit einem verbalen Streit begonn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.