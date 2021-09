Beide hatten grün : Achtjährige in Kiel von abbiegendem Bus angefahren – schwer verletzt

Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein gleichaltriger Junge blieb unverletzt.

Kiel | Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Kiel ist am Dienstag (28. September) ein achtjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte der 51 Jahre Busfahrer gegen 13.10 Uhr von der Prinz-Heinrich-Straße nach rechts in die Holtenauer Straße abzubiegen. Die Ampel zeigte für ihn ebenso grün wie für das Mädche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.