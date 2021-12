Kriminalpolizei ermittelt : 49-Jähriger wird bei Autowerkstatt in Schwentinental angeschossen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter Tötung aufgenommen. Die Kugel traf den Mann im Arm.

Schwentinental | Ein 49 Jahre alter Mann ist in Schwentinental (Kreis Plön) angeschossen worden. Er kam nach der Tat am Montag auf dem Gelände einer Autowerkstatt in ein Kieler Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auch interessant: Wegen Fluchtgefahr: Zahnarzt Hartmut F. muss in U-Haft bleiben Er sei am Arm getroffen worden. Lebensgefahr bestehe n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.