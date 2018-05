„Mr. Wash“ in Gaarden : 30.000 Euro Schaden: Auto brennt in Kieler Waschstraße

Plötzlich fing der Motorraum Feuer. Die Insassen konnten sich befreien. Der Wagen war zuvor in einer Autowerkstatt.

von dpa

03. Mai 2018, 10:47 Uhr

Kiel | Rund 30.000 Euro Schaden hat ein brennendes Auto in einer Kieler Waschstraße angerichtet. Der 32 Jahre alte Fahrer und seine 27 Jahre alte Begleiterin konnten sich bei dem Feuer am Mittwoch rechtzeitig aus dem Wagen befreien, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Wagen war zuvor in einer Autowerkstadt gewesen. In der Waschstraße „Mr. Wash“ in der Dietrichstraße fing das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache im Bereich des Motorraums plötzlich an zu brennen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits leer. Die Einsatzkräfte bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Der Betrieb der Waschstraße musste vorläufig eingestellt werden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?