Polizei sucht Zeugen : 27 Autos in Kiel-Brunswik beschädigt

von dpa

23. April 2018, 19:05 Uhr

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben im Kieler Stadtteil Brunswik 27 Autos beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht zum Freitag.

Der erste Fahrzeughalter meldete sich am Freitagabend und berichtete über einen langen Kratzer an seinem Auto. In der Folge ermittelten die Beamten weitere 26 Autos mit ähnlichen Schäden. Der Gesamtschaden wird den Angaben zufolge auf mindestens 14.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

