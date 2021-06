Jubiläum in SH : 25 Jahre im Landtag: Die Grünen feiern digital mit Robert Habeck

Aus der außerparlamentarischen Opposition in die Regierung – diesen schwierigen Sprung machten die Nord-Grünen vor 25 Jahren. Zum Jubiläum gibt es eine Party unter Corona-Bedingungen – und einen inhaltsschweren Kongress.

Kiel | Sie jubelten schon, verloren aber doch: Nach einer nächtlichen Korrektur des Landeswahlleiters verpassten die Grünen in Schleswig-Holstein bei der Wahl am 5. April 1992 den ersten Einzug in den Landtag. Sie holten 4,97 statt 5,0 Prozent; 397 Stimmen fehlten. SPD-Ministerpräsident Björn Engholm blieb mit einer Stimme Mehrheit solo am Regierungsruder. ...

