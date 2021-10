Schwerstverletzter in Kiel : 20-Jähriger beim Überqueren der B76 von Auto überfahren

Die Polizei rätselt, warum der junge Mann die Bundesstraße überqueren wollte. Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingliefert.

Kiel | Ein 20 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Unfall in Kiel schwerst verletzt worden. Der Mann habe auf Höhe der Eckernförder Landstraße die B76 überqueren wollen und sei dabei von einem Auto erfasst worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Er wurde mit schwersten Verletzungen in die Uniklinik in Kiel gebracht. Die Bundesstraß...

