Frau muss ins Krankenhaus : 19-Jähriger bedroht und verletzt Ex-Freundin in Kiel – Zeugen greifen ein

Zwei Männer kamen der verletzten Frau zur Hilfe und wurden von dem 19-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht.

Kiel | Am Montagabend eskalierte ein Streit zwischen einem 19-Jährigen und einer 18-Jährigen in der Andreas-Gayk-Straße in Kiel. Zwei 21-Jährige in einem Pkw hörten die Frau um Hilfe schreien und sahen, dass sie Verletzungen im Gesicht hatte. Als die beiden eingriffen, habe der 19-Jährige sie nach Angaben der Polizei mit einer Schreckschusspistole bedroht...

