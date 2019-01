Sturmflut : 1,64 Meter über Normalpegel: Land unter für ein paar Stunden

Dieses Schauspiel wird den Kielern nicht alle Tage geboten: Schwere Sturmböen trieben gestern das Wasser in die Förde, an vielen Stellen wurde bei strahlend blauem Himmel Land unter gemeldet. Größere Schäden blieben allerdings aus.

von Udo Carstens

02. Januar 2019, 18:20 Uhr

So musste etwa die Kiellinie zeitweilig gesperrt werden, als das Wasser übers Ufer peitschte. Betroffen war beispielsweise der Bereich zwischen Staatskanzlei und Marinestützpunkt – ein Abschnitt der Promenade ist wegen Einsturzgefahr sowieso seit Jahren nicht zu betreten.

Hoch aus dem Wasser ragten am Mittag auch die Schiffsveteranen, die an der Museumsbrücke gut vertäut liegen. Gleich nebenan hinter dem Sartori-Speicher, wo häufig die Angler auf Heringsfang gehen, wurde der Kai überflutet. Hier war trockenen Fußes kein Durchkommen mehr. Für die parkenden Fahrzeuge, die von ihren Besitzern nicht rechtzeitig weggefahren wurden, bestand allerdings nur wenig Gefahr. Denn so schnell, wie es gekommen war, zog sich das Wasser gestern Mittag bei nachlassenden Winden auch wieder zurück.

Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, lag der höchste Pegelstand bei 1,64 Metern über Normal. Zwar hatte man ursprünglich nur mit einem Anstieg von 1,50 Metern gerechnet, doch auch die 14 Zentimeter über Plan bekam man gut in den Griff. „Es war nicht dramatisch“, urteilte Markus Brandau von der Feuerwehr. Es mussten vorsichtshalber einige Straßen gesperrt werden – und nach ein paar Stunden gab’s wieder Entwarnung.