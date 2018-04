Geruch fauler Eier : Immer wieder Gasalarm in Ahrensburger Haus – Ursache war Batterie

Verdächtiger Gasgeruch alarmierte erneut Bewohner des Hauses, in dem vor Kurzem eine undichte Gasleitung entdeckt wurde.

von Peter Wüst

30. April 2018, 11:03 Uhr

Ahrensburg | Die Ursache für die mehrfachen Gasalarme in einem Mehrfamilienhaus am Ostpreußenweg in Ahrensburg ist gefunden. Zuletzt hatte in der Nacht zum Sonnabend der Gestank von faulen Eiern die Hausbewohner aufgeschreckt und für einen Vollarm der drei Ortswehren und den Rettungsdienst gesorgt.

Kurz nach 1 Uhr hatten Anwohner einen starken Gasgeruch im Haus bemerkt und den Notruf gewählt. Kurze Zeit später trafen die ersten Rettungskräfte ein und brachten alle Hausbewohner in Sicherheit. Insgesamt 14 Personen aus dem Haus wurden danach vom Rettungsdienst betreut. Feuerwehrleute leuchteten die Einsatzstelle aus und führten unter Atemschutz Messungen im betroffenen Bereich durch, ohne Befund. Ebenfalls negativ verliefen anschließend Messungen des angeforderten Energieversorgers.

Zwei Stunden später wurde die Feuerwehr erneut alarmiert, sagte Jan Haarländer von der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg: „Zusammen mit der Polizei haben wir das Haus erneut überprüft und einen deutlichen Geruch nach faulen Eiern bemerkt, der aus in einem Kellerverschlag kam. Dieser Verschlag wurde geöffnet und die Ursache für den Geruch entdeckt. Ein Bewohner hatte dort eine Autobatterie geladen. Diese kochte bereits und es wurde Schwefelwasserstoff freigesetzt, der bekanntlich ja sehr unangenehm nach faulen Eiern riecht.“

Die Batterie wurde vom Stromnetz entfernt und vor das Mehrfamilienhaus gebracht. Haus und Keller wurden ausreichend belüftet. Danach nahm die Polizei ihre Ermittlungen auf.

Bereits vor mehr als einer Woche waren die Rettungskräfte an diesem Haus am Ostpreußenweg eingesetzt. Damals waren vier undichte Stellen an der Gasleitung gefunden und die defekte Leitung abgeschiebert worden.

