Bahnverkehr : Zwölfjähriger wirft Mülleimer vor Zug und filmt Aufprall

Ein Zwölfjähriger hat am Bahnhof Göttingen einen Mülleimer vor einen durchfahrenden Güterzug geworfen und den Aufprall mit seinem Handy gefilmt. Bundespolizisten hätten in der Nacht zum Samstag einen lauten Knall gehört und das Kind nach kurzer Verfolgung eingeholt, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Der Junge aus Hamburg habe ihnen erklärt, dass er seinen Zug in die Hansestadt verpasst habe, seine Eltern aber Bescheid wüssten. Den Mülleimer habe er mit einem Tritt aus einer Sitzgruppe gerissen.

Die Beamten stellten sein Smartphone si...

