Hamburg : Zweijähriger den Hals durchgeschnitten – Vater gesteht vor Gericht

04. April 2018

Hamburg | Im Prozess um die Tötung eines zweijährigen Mädchens im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek hat der angeklagte Vater ein Geständnis abgelegt. „Ich gestehe, am späten Nachmittag des 23. Oktober 2017 meine Tochter Ayesha getötet zu haben“, sagte der 34 Jahre alte Pakistaner in einer Erklärung, die sein Anwalt am Mittwoch vor der Strafkammer am Landgericht verlas. Die Staatsanwältin warf dem Angeklagten Mord und fünf weitere Straftaten vor. Er habe den Kopf des Kindes mit einem Messer nahezu vollständig abgetrennt. Das Kind sei sofort tot gewesen.

Er habe dies aus Wut und Rache getan, weil seine Lebenspartnerin sich geweigert habe, der Mitnahme der gemeinsamen Tochter nach Pakistan zuzustimmen. Außerdem habe er sie für eine Anzeige gegen ihn wegen Misshandlungen bestrafen wollen, sagte die Staatsanwältin. Der Angeklagte wies dieses Motiv zurück. Er sei nur verzweifelt gewesen. „Ich habe meine Tochter über alles geliebt“, hieß es in seiner Erklärung.

Tote Zweijährige in Hamburg: Vater war ausreisepflichtig

Wie berichtet, war der Vater bei der Polizei, beim Jugendamt und bei der Staatsanwaltschaft bekannt. Zuletzt war die 32-jährige Mutter am Tattag zur Polizei gegangen, um ihren Mann wegen Bedrohung anzuzeigen. Doch da war es schon zu spät: Als die Beamten die Wohnung betraten, entdeckten sie das tote Kind.

Doch auch schon vor der Tat waren Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung seiner Ehefrau und seines sechsjährigen Stiefsohns eingeleitet worden. Das Jugendamt hatte die Familie seit längerer Zeit betreut, weil sich der Mann immer wieder aggressiv verhalten hatte. Der zweimal in den Akten geäußerte Verdacht der Kindeswohlgefährdung habe sich aber in beiden Fällen nicht bestätigt.