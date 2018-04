Hamburger Landgericht : Zweijährige mit Messer getötet: Mutter sagt als Zeugin aus

Der 34-jährige Pakistaner soll seine Tochter im vergangenen Oktober aus Wut und Rache ermordet haben.

von dpa

06. April 2018, 07:56 Uhr

Hamburg | Im Prozess um die Ermordung eines zweijährigen Mädchens soll am Freitag vor dem Hamburger Landgericht die Mutter als Zeugin per Video-Schaltung gehört werden. Angeklagt ist der 34 Jahre alte Vater des Kindes. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Pakistaner Mord und fünf weitere Straftaten vor. Er soll das Mädchen am 23. Oktober vergangenen Jahres im Stadtteil Neugraben-Fischbek mit einem Messer getötet und ihm dabei fast den Kopf abgetrennt haben. Anschließend flüchtete er über Frankreich nach Spanien, wo er wenige Tage später gefasst wurde.

Zum Prozessauftakt am Mittwoch hatte der Angeklagte die Tat eingeräumt. Laut Anklage habe er dies aus Wut und Rache getan, weil seine Lebensgefährtin eine Mitnahme der gemeinsamen Tochter nach Pakistan verweigert und ihn zudem wegen Misshandlungen bei der Polizei angezeigt hatte.