Hamburg : Zwei Verletzte bei schwerem Unfall in Altengamme

Ein 90-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Wagen und wird erst von einer Gartenmauer gestoppt.

von Timo Jann

16. Oktober 2018, 14:55 Uhr

Hamburg | Bei einem spektakulären Unfall am Altengammer Hauptdeich am Elbufer in Hamburg sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 90-Jähriger aus Wohltorf mit seinem Volvo in Höhe des Kreisverkehrs von der Fahrbahn abgekommen. Die Limousine schoss den neuen Deich herunter, den alten Deich wieder hinauf und rammte dann die Gartenmauer eines Wohnhauses. Dort blieb der Wagen komplett zerstört stehen.

Zeugen kümmerten sich sofort um den Fahrer und seine Frau auf dem Beifahrersitz. Feuerwehrleute und eine Rettungswagen-Besatzung aus Geesthacht brachten beide dann mit schweren Verletzungen ins Boberger Unfallkrankenhaus. Angaben zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?