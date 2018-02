Niendorf : Zwei Verletzte bei Küchenbrand in Hamburg

Bei dem Brand in dem Mehrfamilienhaus verletzen sich die beiden Bewohner. Sie müssen ins Krankenhaus.

von Gerrit Hencke

05. Februar 2018, 08:17 Uhr

Bei einem Küchenbrand in Hamburg-Niendorf sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden. Anrufer meldeten um 21.44 Uhr im Rudolf-Klug-Weg ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, teilte die Feuerwehr am Montag mit.

Als die ersten Kräfte der Feuerwehr Hamburg eintrafen, brannte die Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Zwei Personen konnten sich vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen, waren durch den Brand allerdings verletzt worden. Ein Mann erlitt Brandverletzungen, eine Frau eine Rauchvergiftung. Beide wurden im Verlauf des Einsatzes mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Küchenbrand konnte zügig gelöscht werden. Die Aufräum- und Belüftungsarbeiten dauerten anschließend gut 30 Minuten. Wie der Brand ausbrechen konnte, wird jetzt durch die Polizei ermittelt. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte eineinhalb Stunden.

