Hamburg-Poppenbüttel : Zwei Tote in Wohnung gefunden – Mordkommission im Einsatz

Ein Mann und eine Frau sind leblos aufgefunden worden. Die Ermittler sichern Spuren.

von Florian Büh

25. April 2018, 19:49 Uhr

Hamburg | In Hamburg-Poppenbüttel in der Straße Auf der Koppel ist die Mordkommission im Einsatz. In einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen habe man zwei leblose Personen entdeckt, bestätigt die Polizei auf Nachfrage. Nachbarn sollen die Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden haben. Das Landeskriminalamt ist vor Ort in der obersten Etage und sichert Spuren.

