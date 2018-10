Hamburg Marienthal : Zwei Schwerverletzte nach einem Zusammenstoß

Eines der Autos kam nach der Kollision erst an einem Baum zum Stehen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

von dpa

15. Oktober 2018, 10:08 Uhr

Hamburg | Zwei Männer sind beim Zusammenstoß von zwei Autos im Hamburger Stadtteil Marienthal schwer verletzt worden. Der Feuerwehr zufolge hatten diverse Anrufer den Unfall am Sonntagnachmittag gemeldet. Eines der Autos kam nach der Kollision erst an einem Baum zum Stehen. Die beiden Schwerverletzten wurden von Notfallsanitätern der Feuerwehr versorgt und in Notfallkrankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei ermittle nun die Unfallursache, hieß es am Montagmorgen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?