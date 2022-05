Unfall : Zwei Polizisten im Streifenwagen in Hamburg verunglückt

Zwei Polizeibeamte sind auf der Fahrt zum Einsatz in Hamburg-Eidelstedt verunglückt und schwer verletzt worden. Ihr Streifenwagen stieß am Donnerstagmorgen erst gegen ein parkendes Auto und kollidierte dann mit einem Wagen im Gegenverkehr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten, die unterwegs zu einem Raubdelikt in Lurup waren, wurden in ein Hamburger Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr besteht aber nicht. Der Fahrer des Wagens im Gegenverkehr blieb bei der Kollision unverletzt. Zuvor hatten Hamburger Medien darüber berichtet.

