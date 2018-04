Opfer in Banken ausgespäht : Zwei mutmaßliche rumänische Taschendiebe in Hamburg und Bukarest verhaftet

Der 29-Jährige und die 45-Jährige sollen insbesondere mehrere ältere Menschen bestohlen haben.

von dpa

03. April 2018, 16:28 Uhr

Hamburg | Polizeibeamte des Landeskriminalamts konnten nach umfangreichen Ermittlungen und der Zusammenarbeit mit den rumänischen Behörden zwei mutmaßliche Taschendiebe (29 und 45 Jahre) verhaften und dem Untersuchungsgefängnis überstellen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Seit September 2015 ermittelt das Landeskriminalamt in einer Serie von 17 Taschendiebstählen – betroffen waren vor allem ältere Personen. Die mutmaßlichen Taschendiebe, eine 45-jährige Rumänin und ein 29-jähriger Rumäne, haben in mindestens zwölf Fällen gemeinschaftlich in verschiedenen Banken im Hamburger Stadtgebiet mögliche Opfer beim Geldabheben ausgespäht. Der 29-Jährige informierte per Handy weitere Mittäter, die außerhalb der Banken auf die Geschädigten warteten. Im Anschluss wurden die Opfer von den Tätern verfolgt und bestohlen.

Ermittlungen gegen weitere Mittäter

Über die Staatsanwaltschaft Hamburg wurden beim Amtsgericht internationale Haftbefehle gegen die mutmaßlichen Taschendiebe erwirkt.

Die 45-jährige Frau wurde am 6. März in Bukarest von den dortigen Polizeibehörden verhaftet und im Anschluss den deutschen Behörden überstellt. Sie befindet sich zurzeit in der Untersuchungshaftanstalt (UHA) Hamburg.

Weitere Ermittlungen des Landeskriminalamtes führten schließlich zu einer Wohnanschrift in Hamburg-Billstedt. Dort konnten die Ermittler den 29-jährigen Rumänen antreffen und verhaften. Er sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen des LKA insbesondere zu weiteren Mittätern dauern an.

