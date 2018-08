Glinde : Zwei Kinder fallen in Regenrückhaltebecken

Die Kinder konnten gerettet werden. Zum Zustand der beiden gibt es noch keine Angaben.

von dpa

10. August 2018, 13:06 Uhr

Glinde | Zwei Kinder sind am Freitag in Glinde (Kreis Stormarn) in ein Regenrückhaltebecken gefallen. Retter hätten sie aus dem Wasser geholt, sagte ein Polizeisprecher. Über den Zustand der Kinder und zu ihrem Alter konnte er keine Angaben machen. Die Reanimationsmaßnahmen liefen noch.

Blaulichtmonitor