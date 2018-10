Munitionsfund in Hamburg : Zwei Granaten in der Alster gefunden – Kennedybrücke gesperrt

Weil von den beiden Sprengkörpern unmittelbare Gefahren ausgehen, werden sie kontrolliert gesprengt.

von dpa

10. Oktober 2018, 13:25 Uhr

Hamburg | In der Hamburger Binnenalster sind am Mittwoch zwei Granaten aus dem Ersten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Taucher vom Kampfmittelräumdienst eine Sprenggranate sowie eine Gewehrgranate aus mit einem sogenannten Pikrinsäure-Zünder identifiziert. Vor allem letztere war laut Feuerwehr-Sprecher Torsten Wesselly gefährlich, so dass entschieden wurde, beide Granaten kontrolliert zu sprengen.

Nach Angaben der Feuerwehr werde dafür die Kennedybrücke für den Verkehr gesperrt und die beiden Granaten mit Hilfe eines Schlauchbootes in die Mitte der Außenalster gezogen. Dort gebe es einen gesicherten Bereich, der für solche Sprengungen geeignet sei.

Für die ganze Aktion wurden zwei Stunden angesetzt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?