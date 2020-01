Verkehrsunfälle am Freitagabend : Zwei Fußgänger werden bei Unfällen in Hamburg schwer verletzt

Eine 62-Jährige erlitt eine Fraktur im Oberschenkelbereich, ein 63-Jähriger wurde von einem Lkw am Kopf gestreift.

05. Januar 2020, 15:12 Uhr

Hamburg | In Hamburg kam es am Freitagabend zu zwei schweren Verkehrsunfällen. Der erste ereignete sich gegen 18.10 Uhr in Hamburg-Langenhorn. Die Polizei berichtet, dass ein 37-Jähriger Lkw-Fahrer nach bisherigem Kenntnisstand eine rote Ampel missachtete und anschließend mit seinem Außenspiegel den Kopf eines 63-jährigen Fußgängers streifte. Dieser hatte Grün und wollte die Straße überqueren.

Der verletzte Fußgänger wurde nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht.

Hinweise auf Betäubungsmittel beim Lkw-Fahrer

Da die Beamten bei dem 37-Jährigen Hinweise auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln feststellten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Zur Unfallrekonstruktion ist ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Der Lkw wurde zunächst beschlagnahmt und später dem Halter übergeben.

62-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden

Der zweite Unfall ereignete sich kurze Zeit später in Hamburg-Bergedorf. Ein 80-Jähriger Audi-Fahrer kollidierte auf dem Weidenbaumsweg mit einer 62-jährigen Fußgängerin. Warum sich die Frau auf der Fahrbahn befand, ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Die Fußgängerin erlitt eine Fraktur im Hüft-Oberschenkelbereich und wurde nach notärztlicher Behandlung am Unfallort in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde. Es bestand keine Lebensgefahr.

Zeugen, die den Hergang der Unfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/ 4286-54961 bei der Verkehrsdirektion Süd zu melden.

