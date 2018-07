Bis Ende August : Zuckerwatte und Achterbahn: Hamburger Sommerdom öffnet

Es gibt Neuheiten wie die Familienachterbahn „Feuer + Eis“, Nostalgisches wie den „Wellenflieger“.

von dpa

25. Juli 2018, 16:51 Uhr

Hamburg | Wenn der Hamburger Sommerdom am Freitag startet, sollen die Temperaturen in der Hansestadt wieder deutlich über 30 Grad liegen. Besuchern des Volksfestes soll daher nicht nur in der Wilderwasserbahn und beim „Atlantic Rafting“ eine Abkühlung geboten werden. „Wir werden gemeinsam mit Hamburg Wasser drei Wasserspender aufstellen“, sagte Franziska Hamann von der zuständigen Wirtschaftsbehörde am Mittwoch. Rund 260 Schausteller schlagen bis zum 26. August auf dem Heiligengeistfeld ihre Zelte auf. Mindestens zwei Millionen Besucher erwarten die Veranstalter.

Mit einer neuen Familienachterbahn, der Premiere für eine Geistervilla und dem Comeback von „Dr. Archibald“ geht der Dom in seine Sommerausgabe. Die Simulationsanlage „Dr. Archibald – Master of Time“ hatte ihre Premiere im vergangenen Sommer. Ein Jahr lang habe das Team daran gearbeitet, den zehnminütigen Trip in virtuelle Welten zu perfektionieren. Die Achterbahn „Feuer + Eis“, in die in Begleitung von Erwachsenen bereits Kinder ab vier Jahren einsteigen dürfen, sei die letzte reisende ihrer Art. In der neuen Geistervilla warten auf zwei Etagen animierte Mumien, Gespenster und Ungeheuer.

Zu den Action-Highlights gehören der Doppellooping „Teststrecke“ mit 80 km/h und Loopings von je 14 Metern Durchmesser sowie das Überkopffahrgeschäft „Jekyll & Hyde“ mit freischwingender Gondel in 41 Metern Höhe. Auf dem „Rock & Rollercoaster“ wird auf der ein Kilometer langen Schiene in 20 Meter Höhe gerast, der „Shaker“ katapultiert seine Gondeln in einem Kreis-Parcours blitzschnell in alle Richtungen. Dom-Klassiker wie das Riesenrad, das nostalgische Kettenkarussell Wellenflieger und ein Glasirrgarten sind ebenfalls wieder mit von der Partie.

Das Ponykarussell, gegen das Tierschützer in der Vergangenheit immer wieder protestierten, fehlt ebenso nicht wie erneute – bereits angemeldete – Demonstrationen dagegen. Auf die Jüngsten warten auch der „Airport“, auf dem die kleinen Piloten ihre Flughöhe selbst bestimmen, der „Hanse Train“, die Mini-Achterbahn „Kuddel, der Hai“ und der „Ottifanten-Flieger“.

Auch Seeräuber Störtebeker ankert diesmal auf dem Heiligengeistfeld und verwandelt einen Teil in ein kleines Hafenviertel mit Elementen der Hanseszeit, Seefahrt und Piraterie. Im Mittelpunkt steht die Nachbildung einer Kogge, die als Spelunke mit Ausschank unter anderem für Störtebeker-Bier nach hanseatischem Rezept dient. Eine Neuerung gibt es beim Coffe-to-go: Hier setze auch der Dom ab sofort auf das Pfandsystem, hieß es in der Mitteilung.