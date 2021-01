Corona-Pandemie : Zu geringer Abstand: Polizei muss Rodler in Hamburger Parks bremsen

Hunderte versammeln sich zum Rodeln in den Parks. Der Schanzenpark muss von der Polizei gesperrt werden.

Hamburg | Das sonnig-winterliche Wetter hat am Samstag viele Familien zum Rodeln in die Hamburger Parks gelockt. Dabei wurde der Corona-Mindestabstand häufig nicht eingehalten, wie die Polizei am Mittag mitteilte. „Die Menschen rodeln teilweise auf sehr engem Raum...

