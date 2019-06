Hamburg : Zeugenaufruf nach Überfall auf 91-Jährige in Sülldorf

Die Rentnerin wird von dem Täter gefesselt und geknebelt. Der Mann entkommt mit einer geringen Menge Bargeld.

von Gerrit Hencke

30. Juni 2019, 12:17 Uhr

Hamburg | Die Hamburger Polizei fahndet seit Samstagabend nach einem derzeit unbekannten Täter, der eine 91-jährige Frau in ihrem Haus in Hamburg-Sülldorf überfallen und beraubt hat. Das für die Region zuständige Raubdezernat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die 91-Jährige war alleine in ihrem Haus in der Straße Siebenbuchen, als es gegen 20.45 Uhr an der Haustür klingelte. Sie öffnete, da sie zunächst einen Nachbarn vermutete, wurde dann allerdings sofort von dem ihr unbekannten Täter ins Haus gedrängt, zu Boden gebracht und dort gefesselt und geknebelt.

Der Mann durchsuchte anschließend sämtliche Räumlichkeiten des Hauses und entwendete einen geringen Bargeldbetrag aus Spardosen der Enkelkinder der 91-Jährigen sowie ein Portemonnaie mit knapp 20 Euro Bargeld. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der 91-Jährigen gelang es, sich selbst zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme des Täters. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 50 Jahre alt

ca. 1,80 Meter groß

kräftige Statur

kurze, blonde Haare

sprach gebrochenes Deutsch

„osteuropäische“ Erscheinung

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben – insbesondere auch im zeitlichen Vorfeld der Tat – werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?