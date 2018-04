Hamburg : Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Barmbek-Nord

Nach einem Überfall auf eine Joggerin in Barmbek-Nord sucht die Poilizei nach Zeugen.

von dpa

25. April 2018, 10:45 Uhr

Hamburg | Nach einem Überfall auf eine 27-Jährige, bei dem der Täter sexuelle Handlungen an der Frau vornahm, sucht die Polizei nun Zeugen. Die Ermittlungen dauern an.

Die 27-Jährige joggte am Rand einer Grünanlage, als sich ihr ein Mann von hinten näherte. Dieser griff das Opfer nun unvermittelt an und nahm sexuelle Handlungen an der Joggerin vor. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Elligersweg. Seine weitere Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Zeugen wurden nach der Tat auf die Frau aufmerksam und alarmierten die Polizei. Eine Sofortfahndung nach dem Täter mit sechs Funkstreifenwagen führte nicht zu dessen Festnahme.

Tatzeit: 24. April 2018, 21.20 bis 22 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Elligersweg/Steilshooper Straße

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- vermutlich Deutscher

- sprach akzentfreies Deutsch

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder denen am Tatabend in Tatortnähe ein verdächtiger Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Insbesondere bittet die Polizei ein Pärchen, das nach der Tat durch die Grünanlage ging, sich zu melden.

