Hamburg-Bergedorf : Zeugen gesucht: Mädchen schlafend, ohne Erinnerungen an Waldrand gefunden

Wie das Mädchen am Waldrand statt in der Schule gelandet ist, versuchen nun Ermittler für Sexualdelikte herauszufinden.

Avatar_shz von shz.de

19. Juni 2020, 14:49 Uhr

Hamburg | Am Eingang zu einem Waldstück nördlich der Rothenhauschaussee (B5) in Hamburg-Bergedorf hat eine Spaziergängerin am Donnerstag gegen 9.15 Uhr ein elfjähriges Mädchen schlafend entdeckt.

Nicht in der Schule aufgetaucht

Sie weckte das Mädchen und rief die Polizei. Etwa zeitgleich meldete sich die Mutter der Elfjährigen bei der Polizei, weil ihre Tochter nicht zur Schule erschienen war und sie eine Vermisstenanzeige aufgeben wollte.

Es ist noch völlig unklar, wie das Mädchen statt in der Schule, an dem Waldrand gelandet ist. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zwar liegen bislang keine physischen Hinweise auf ein Sexualdelikt vor, Spezialisten der Fachdienststelle für Sexualdelikte haben dennoch die Ermittlungen übernommen. Sie bitten um Hinweise.

Was man weiß

Das Mädchen hat sich morgens gegen 7.30 Uhr auf den Weg zum Schulbus durch die Rothenhauschaussee gemacht. Wie sie allerdings von dort an den etwa hundert Meter entfernten Waldrand gekommen war und was in der Zeit bis zu ihrem Auffinden geschehen war, ist völlig unklar.

Die 11-Jährige trug eine weiße Jacke und einen dunkellila Rucksack.

Zeugen gesucht

Die Ermittler bitten Zeugen, die das Mädchen gesehen haben oder im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.

Für die Ermittler ist auch von Interesse, ob das Mädchen möglicherweise Kontakt zu Passanten hatte.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?