Hamburg-Rotherbaum : Zeugen gesucht: 28-Jährige wird zwischen geparkten Autos sexuell missbraucht

Die Frau wurde am späten Freitagabend im Turmweg sexuelles Opfer eines etwa 30-jährigen Unbekannten.

Avatar_shz von dpa, shz.de

26. August 2020, 12:39 Uhr

Hamburg | Eine 28-jährige Frau ist in Hamburg-Rotherbaum Opfer eines Sexualdelikts geworden. Die Frau sei am späten Freitagabend von einer Feier gekommen und habe zwischen zwei geparkten Autos gestanden, als ein etwa 30 Jahre alter Mann an sie herangetreten sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Unbekannte habe sie unsittlich berührt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Dann sei er in Richtung Rothenbaumchaussee geflüchtet. Zum genauen Tatablauf machte die Polizei keine Angaben, die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls im Turmweg.

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: Unter der Nummer 0800 22 55 530 ist das Hilfetelefon Sexueller Missbrauch montags, mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr bundesweit, kostenfrei und anonym erreichbar.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?