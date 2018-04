Politisch motivierte Kriminalität : Zahl der linksextremistischen Straftaten in Hamburg verdoppelt

Ursache für den Anstieg dürften unter anderem die Ausschreitungen beim G20-Gipfel sein.

von dpa

02. April 2018, 13:03 Uhr

Hamburg | Die Zahl linksextremistischer Straftaten gegen Leib oder Leben von anderen Menschen hat sich in Hamburg im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Die Zahl stieg von 82 im Jahr 2016 auf 192 im vergangenen Jahr, wie der Senat auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bürgerschaftsfraktion mitteilte. Im selben Zeitraum sank die Zahl der politisch motivierten Straftaten von Rechtsextremisten auf Leib oder Leben von 27 auf 13.

Bei den politischen Straftaten gegen privates Eigentum fiel die Tendenz noch drastischer aus: Linksextremisten waren den Angaben zufolge für 1278 Delikte dieser Art im Jahr 2017 verantwortlich. Weitere 916 Straftaten wurden gegen Einrichtungen der Sicherheitsbehörden verübt. Im Vorjahr hatte das Landeskriminalamt nur 65 Straftaten gegen private Sachgüter registriert und weitere 101 gegen Einrichtungen von Polizei und Justiz.

Linksextremistische Straftaten:

Politisch motivierte Straftaten - Links 2016 2017 Leib oder Leben 82 192 Sachgüter 65 1278 Einrichtungen der Sicherheitsbehörden/Polizei 101 916

Rechtsextremistische Straftaten :

Politisch motivierte Straftaten - Rechts 2016 2017 Leib oder Leben 27 13 Sachgüter 18 10 Einrichtungen der Sicherheitsbehörden/Polizei 10 5

Eine Erklärung für die Entwicklung gab der Senat nicht. Sie dürfte aber mit den G20-Ausschreitungen zusammenhängen, bei denen hunderte Polizisten verletzt, Geschäfte beschädigt und Autos in Brand gesetzt wurden.

Rechtsextremisten macht die Polizei für zehn Straftaten gegen privates Eigentum im Jahr 2017 verantwortlich, nach 18 im Jahr davor. Die Zahl der rechtsextremistischen Angriffe auf Einrichtungen der Sicherheitsbehörden ging von zehn auf fünf zurück.

Wie eine weitere Anfrage der AfD-Fraktion ergab, wurden auch am Rande der Kundgebung unter dem Motto „Merkel muss weg“ am 19. März mehr Straftaten verübt als bislang bekannt. Es wurde nicht nur ein 37 Jahre alter Teilnehmer der Kundgebung von Unbekannten in der U-Bahnstation Stephansplatz bewusstlos geschlagen.

Ein weiterer Kundgebungsteilnehmer sei Opfer einer gefährlichen Körperverletzung von zwei Gegendemonstranten geworden, teilte der Senat mit. Einer der Tatverdächtigen habe später beim Einschreiten der Polizei Widerstand geleistet und sich einer versuchten Körperverletzung schuldig gemacht. Unbekannte Täter griffen zudem einen anderen Gegendemonstranten an. Nach Kenntnis des Senats wurden im Bereich der Demonstrationen zwei Menschen von Rettern ins Krankenhaus gebracht.