Hilfsorganisation : Weißer Ring fordert besseren Opferschutz in Hamburger Justiz

Opfer von schweren Verbrechen leiden oft ihr ganzes Leben unter den Folgen der Tat. Die Hamburger Justiz könnte mehr tun, um ihr Leid zu würdigen, meint die Hilfsorganisation Weißer Ring. Auch die Zahlung von Schmerzensgeld sollte unkompliziert sein.

Die Hilfsorganisation Weißer Ring hat weitere Verbesserungen beim Opferschutz in Hamburger Strafprozessen gefordert. In anderen Bundesländern sei es durchaus üblich, dass die Staatsanwaltschaften eine Opferberichterstattung bei der Gerichtshilfe in Auftrag gäben, erklärte die stellvertretende Landesvorsitzende Kristina Erichsen-Kruse. Dabei gehe es dar...

