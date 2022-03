Hamburg : Weiße Flocken im Frühling

Schnee im Frühling? Das passt nicht so richtig zusammen. Doch in der Nacht zum Donnerstag hat es in vielen Städten im Land Deutschland geschneit. Dabei war es kurz zuvor noch frühlingshaft warm.

Im März und April sind solche krassen Wetterwechsel nichts Ungewöhnliches, erklärt ein Wetterexperte. Deswegen heißt es auch: Der April, der macht, was er will. Auch am Wochenende dürfte es in einigen Gebieten noch einmal schneien, etwa im Bundesland Niedersachsen. Das kalte Wetter komme aus der Arktis, erklärt der Experte. Die kalte Luft schwappt rübe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.