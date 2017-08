Luxushotel in Hamburg : Wasserschäden: Kühne stoppt Eröffnung von „The Fontenay“

vergrößern 1 von 1 Foto: The Fontenay 1 von 1

Hamburg | Die spektakulärste Hoteleröffnung seit Jahren in Hamburg lässt weiter auf sich warten. Wegen eines Wasserschadens hat die Leitung des „The Fontenay“ an der Außenalster am Mittwoch „schweren Herzens“ die feierliche Inbetriebnahme vom 15. Oktober auf Mitte Dezember verschoben. „Leider ist von dem unvorhergesehenen Schaden ein wichtiger Schlüsselbereich für das gesamte Haus betroffen“, sagte der geschäftsführende Direktor Thies Sponholz. Die dadurch verursachten Verzögerungen schätzt die Bauleitung auf mehrere Wochen, weshalb die Edelherberge ihre Pforten nun erst kurz vor Weihnachten öffnen soll.

Das Fünf-Sterne-Plus-Haus des Milliardärs Klaus-Michael Kühne soll das beste Hotel in Deutschland und eines der besten in Europa werden. Es ist nicht die erste Terminverschiebung, ursprünglich war die Eröffnung bereits für Sommer 2016 angepeilt.

Nun ist auch der schon vor drei Monaten verkündete Oktober-Termin nicht zu halten. Laut Sponholz müssen wegen des Wassereinbruchs im Untergeschoss etwa 1000 Quadratmeter Fliesen und Estrich sowie diverse, bereits fertige Bereiche wieder entfernt werden. Betroffen sind unter anderem die Warenanlieferung sowie die Kühlräume. Die Schadensursache ist unklar.

Mehr zum Thema Tourismus in Hamburg : Von den Fluren bis zur Fassade: Hamburger Luxushotels in neuem Glanz

Buchungsstart war im Mai, nun sind die Zimmer-, Restaurant- und Bankettreservierungen bis Dezember hinfällig. Alle Gäste werden derzeit informiert. Die 131 Zimmer und Suiten sowie die öffentlichen Bereiche des Superiorhotels seien von dem Schaden dagegen nicht betroffen, sagte der Direktor. Ihre Fertigstellung stehe kurz bevor.

Das „The Fontenay“ bietet Luxus pur, inklusive eines Pools auf dem Dach, eines Sternerestaurants sowie Ausblicke auf Alster und Innenstadt. Die Zimmerpreise sind entsprechend. Eine Nacht im günstigsten „Deluxe Zimmer mit Balkon“ (43 Quadratmeter) ist ab 355 Euro zu haben. Für die „Fontenay Suite“ (200 Quadratmeter) werden rund 9000 Euro fällig. Logistikunternehmer und HSV-Mäzen Kühne hat in den Bau am Standort des früheren Interconti mehr als 100 Millionen Euro investiert.

von Markus Lorenz

erstellt am 16.Aug.2017 | 16:33 Uhr