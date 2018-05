Vollsperrung : Wasserrohrbruch in Hamburg: Wochenlanges Verkehrschaos auf Kollaustraße droht

Die Reparaturarbeiten könnten nach ersten Schätzungen des Versorgers bis zu drei Wochen in Anspruch nehmen.

von dpa

06. Mai 2018, 13:41 Uhr

Hamburg | Im Nordwesten Hamburgs brauchen Autofahrer in den nächsten Tagen gute Nerven. Wegen eines Wasserrohrbruchs musste in der Nacht zum Sonntag die sechsspurige Kollaustraße in Niendorf voll gesperrt werden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, hat das austretende Wasser große Bereiche der Ausfallstraße unterspült, die Fahrbahndecke ist aufgeplatzt. Aufgrund mangelnder Alternativrouten müssen sich Autofahrer auf Beeinträchtigungen einstellen.

Wie lange die Bauarbeiten und die Sperrung zwischen Niendorf Markt und Nedderfeld dauern werden, konnte ein Sprecher von Hamburg Wasser nicht sagen. Für Rohrbrüche vergleichbaren Ausmaßes seien bereits Baumaßnahmen von zwei bis drei Wochen benötigt worden. Mit verlässlicheren Aussagen sei erst ab Mitte der kommenden Woche zu rechnen. Zunächst müssten Bohrungen an verschiedenen Stellen durchgeführt werden, um herauszufinden wie groß der unterspülte Bereich ist. Die Schadensstelle konnte zwar bereits lokalisiert werden, aber um genaueres zum Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Reparaturarbeiten sagen zu können, müsse das ausgetretene Wasser abgepumpt und die Leitung freigelegt werden.

Als Alternative zur Kollaustraße steht Autofahrern westlich nur die verkehrsreiche Kieler Straße zur Verfügung oder die A7 mit ihren großen Baustellen. In östlicher Richtung muss der Flughafen komplett umfahren werden. Auch Fahrgäste der Buslinien 5 und 23, sowie der Linien 391 und 604 müssen mit Einschränkungen rechnen, da die Haltestellen in dem Bereich nicht bedient werden können, wie eine Sprecherin der Hochbahn mitteilte. Die Hamburger Hochbahn empfiehlt den betroffenen Fahrgästen nach Möglichkeit auf die U-Bahn (U2) auszuweichen. Die Buslinie 5 werden zwischen Burgwedel und dem U-Bahnhof Niendorf Markt pendeln, die Linie 23 die U-Bahnstation Hagenbecks Tierpark anfahren.

Erst Anfang des vergangenen Jahres hatte Hamburg Wasser in der Kollaustraße in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Schaden einen Rohrbruch vermutet. Die Ursache für das damals ausgetretene Wasser wurde jedoch nie abschließend geklärt. Dass die damaligen Bauarbeiten mit dem aktuellen Schaden zusammenhängen, schloss ein Sprecher von Hamburg Wasser jedoch aus. Der aktuelle Wasserrohrbruch war einer Polizeisprecherin zufolge in den frühen Morgenstunden der Besatzung eines Rettungswagens aufgefallen.

