Eichtalpark : Wasserleiche in Hamburg gefunden

Im Hamburger Eichtalpark ist eine tote Person in der Wandse gefunden worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

von Florian Büh

09. April 2018, 10:24 Uhr

Hamburg | In Hamburg ist am Rande des Eichtalparks in der Wandse eine Leiche gefunden worden. Die Polizei sicherte am Montagvormittag den Fundort. Rettungskräfte der Feuerwehr bargen den Toten, anschließend wurde er in einem Rettungswagen vor Ort von Einsatzkräften der Mordkommission untersucht.

Am Rand des Ufers steht ein teilweise zusammengefallenes Zelt. Es wird nach ersten Erkenntnissen von einem Verbrechen ausgegangen. Um wen es sich bei dem Toten handelt, ist noch unklar – es sollen jedoch vor Ort Unterlagen gefunden worden sein, die darauf hindeuten, der Tote sei im Jahr 1979 geboren worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?