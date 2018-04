Hamburg : Wasserleiche in der Hafen City ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Liam Colgan

Die Polizei stehe bereits mit der Familie des Schotten in Kontakt, teilte ein Polizeisprecher mit.

von dpa/shz.de

23. April 2018, 11:01 Uhr

Hamburg | Rund zehn Wochen nach dem Verschwinden von Liam Colgan ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Leiche des Schotten gefunden worden. Aus der Elbe in der Hamburger Hafencity sei am Montagmorgen ein im Wasser treibender Leichnam geborgen worden, teilte die Polizei mit.

Dabei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 29-Jährigen. Die Polizei stehe bereits mit der Familie des Mannes in Kontakt, sagte ein Polizeisprecher. „Die Identität des Toten ist zwar noch nicht abschließend geklärt, es gibt aber erste Anhaltspunkte dafür, dass es sich dabei um den Vermissten Liam Colgan handeln könnte“, heißt es in einer Polizeimitteilung. Der Leichnam wurde zur Obduktion ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.

Liam Colgan hatte am 10. Februar als Trauzeuge mit Freunden den Junggesellenabschied seines Bruders auf der Reeperbahn gefeiert. Die Gruppe war gerade im Lokal „Hamborger Veermaster“ zu Gast, als der 29-Jährige Schotte die Gruppe gegen 1.30 Uhr verließ. Er war nach Angaben der Polizei stark alkoholisiert und sei weder in sein Hostel zurückgekehrt noch habe er den Rückflug nach Schottland angetreten.

Seitdem suchte die Familie unter anderem mit 300.000 Flugblättern nach ihm. An zahlreichen Geschäften, Laternenmasten und Ampeln in der Hansestadt waren Zettel mit dem Konterfei des Schotten angebracht.

Foto: dpa

Zuletzt hatte ein Zeuge der Familie Hoffnung gebracht. Er habe den Mann, den er für den Gesuchten Liam Colgan hielt, ein Stück verfolgt, dann aber seine Spur verloren. Die Polizei habe mit Spürhunden die Gegend abgesucht, die Suche blieb aber erfolglos. Zudem hatten Überwachungskameras den 29-Jährigen in der Nacht seines Verschwindens am Sonnabend, 10. Februar, an den Michelwiesen gefilmt.

Liams Familie hatte für die Suche alle Register gezogen. Es gibt eine Facebook-Seite, über welche Informationen und Bilder über den Vermissten verbreitet und Hinweise entgegengenommen wurden. Die Seite wurde mittlerweile von über 24.000 Nutzern abonniert. Außerdem war Liams Colgans Bruder in Hamburg vor Ort, verteilte Vermissten-Plakate und stand in Kontakt mit vielen freiwilligen Helfern. In einem Interview der Hamburger Morgenpost bedankte er sich für die vielen Anteilnehmenden und Helfenden:

