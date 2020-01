Motivation und Willenskraft : Was Personaltrainer Pietro von Wladimir Klitschko gelernt hat und über Jorge Gonzalez sagt

Er boxte schon Susi Kentikian zur Weltmeisterschaft: Pietro Lucifora ist der Fitnesstrainer, dem die Promis vertrauen

von Barbara Glosemeyer

24. Januar 2020, 13:56 Uhr

Hamburg | Isabell Pistorius war übergewichtig, fühlte sich nicht mehr wohl und wollte etwas ändern. Das war vor sieben Jahren. Inzwischen hat sie 60 Kilogramm abgenommen und ist ein neuer Mensch. „Anfangs war es wirklich hart, aber Pietro ist ein guter Motivator“, sagt die 31-Jährige beim Zusammentreffen im Studio von Personaltrainer Pietro Lucifora im Marco-Polo-Tower in der Hafencity.

So konsequent und ausdauernd wie Isabell wären viele gern. Gerade am Jahresanfang haben die meisten Vorsätze im Gepäck, die nicht mal den Januar überleben. Wie schafft man es durchzuhalten? Pietro Lucifora spricht mit sanfter Stimme, seine Botschaften aber sind klar: „Das Schwierigste für den Menschen sind Veränderungen. Der Mensch braucht Routinen, sonst kommt der Schweinehund immer wieder. Es ist wie Zähneputzen.“

Der 26-Jährige hat tagtäglich mit Bandscheibenvorfällen und Knieverletzungen zu tun. „Der Mensch ist da, um sich zu bewegen. Der Körper holt sich, was er braucht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn wir die Motivation nicht finden, findet die Motivation uns in Form von Schmerz.“ Luciforas Philosophie ist die Dualität von Körper und Geist, beides lässt sich nicht voneinander trennen. „Jeder Mensch ist unterschiedlich. Die einen wollen Gewicht verlieren, andere haben so viel Input im Kopf, dass sie einfach nur Druck rauslassen wollen. Die Kunst ist zu erkennen, was derjenige braucht.“

privat

Der Erfolg gibt ihm Recht. Denn der Hamburger arbeitet nicht nur mit Model-Agenturen zusammen und coacht viele Manager. Er hat die Boxerin Susi Kentikian auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Er arbeitet für Box-Legende Wladimir Klitschko als sportlicher Chefcoach in dessen selbst entwickelter F.A.C.E-Methode für Fokus, Agilität, Koordination und Ausdauer.

Und er hat Jorge Gonzalez in die Form seines Lebens gebracht. Der „Let’s Dance“-Juror, der als Laufsteg-Trainer bei „Germany’s next Topmodel“ bekannt wurde, kam mit 49 Jahren zu Pietro Lucifora, weil er zu seinem 50. Geburtstag fit sein wollte.

„Ich kenne kaum einen disziplinierteren Menschen als Jorge und das sieht man ihm auch an.” Pietro Lucifora

Angefangen hat seine Trainer-Karriere vor zehn Jahren mit einer riesigen Enttäuschung: Der echte Hamburger Jung mit sizilianischen Wurzeln hatte jahrelang beim FC St. Pauli Fußball gespielt und war so gut, dass er mit 16 Jahren einen Profivertrag bei einem Club in Sizilien bekam. Doch nur zwei Jahre später war alles vorbei. Eine schwere Verletzung verwies Pietro auf die Bank und legte zugleich den Grundstein für seinen heutigen Beruf: Von der Spielerbank gab er seinen Mitspielern immer wieder Tipps, bis einer mal sagte: „Weißt du eigentlich, dass du coachst?“.

Da wusste der damals 18-Jährige, was er wollte. Er machte eine Ausbildung zum Sportkaufmann, erwarb eine Boxlizenz und ging seinen Weg. Neben seiner Arbeit als Fitnesstrainer hält er heute Vorträge über Willenskraft und Motivation, auch ein Buch ist in Planung. Von Wladimir Klitschko hat er gelernt: