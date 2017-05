Hamburg : Warum die Esso-Häuser nicht mehr Esso-Häuser heißen dürfen

vergrößern 1 von 1 Foto: NL Architects (Amsterdam) und BeL Sozietät für Architektur 1 von 1

Hamburg | Wie heißt der Neubau anstelle der abgerissenen „Esso-Häuser“ an der Hamburger Reeperbahn? Diese Frage könnte am Dienstag beantwortet werden. Eines ist sicher: Esso wird in dem neuen Namen nicht mehr auftauchen.

Für Anwohner sowie Kiez-Besucher war das ehemalige Esso-Areal nahe der U-Bahn-Station St. Pauli ein zentraler Anlaufpunkt. Gleichzeitig waren die maroden Hochhäuser Ausdruck für bezahlbares Wohnen an der Vergnügungsmeile und somit auch Symbol für den Kampf gegen Gentrifizierung in Hamburg. Diese emotionale Besetzung macht eine Neugestaltung des Areals kompliziert - und gelang nur über eine Einbeziehung der Bürger.

Für das ehemalige Gebäude-Ensemble am Spielbudenplatz war eine Esso-Tankstelle namensgebend. Beim Abriss der Häuser verschwanden aber auch die Zapf-Säulen, auf dem Areal soll einer Komplex unter anderem mit Wohnungen und Hotel entstehen. Der darf aber nicht mehr den geschützten Markennamen „Esso“ tragen.

Bei der Suche nach einer neuen Bezeichnung waren die Bürger gefragt. Unter dem Motto „Gib den Häusern einen Namen“ hatte der Eigentümer einen Beteiligungsprozess gestartet. Dazu wurden 13.000 Postkarten an Haushalte verteilt und in Kneipen und Geschäften ausgelegt. Bis zum 15. Mai konnte sich jeder mit einem solchen Flyer an der Namensfindung beteiligen. Für Dienstag ist eine Pressekonferenz angekündigt, dabei könnte das Ergebnis des Beteiligungsprozesses verkündet werden.

Die Geschichte der Esso-Häuser

Das Gelände war 2009 von einem bayerischen Investor, der Bayerischen Hausbau, gekauft worden. An- und Bewohner der damaligen Esso-Häuser am Spielbudenplatz und die Bayerische Hausbau standen sich anfangs feindlich gesinnt gegenüber. Auf der einen Seite der Investor, der über Neubauten möglichst viel Profit erzielen wollte. Auf der anderen Seite traditionell kritische Kiez-Bewohner, die die Bayerische Hausbau mit ihrem Immobilienportfolio im Wert von rund 2,5 Milliarden Euro schon aus grundsätzlichen Überlegungen am liebsten sofort wieder in ihre Heimat geschickt hätten.

Ging der Streit um den Ersatz der maroden und vornehmlich von weniger betuchten Menschen bewohnten Esso-Häuser zunächst kaum über den Stadtteil hinaus, geriet er kurz vor Weihnachten 2013 schlagartig bundesweit in die Schlagzeilen.

Wegen wackelnder Wände und Risse in den Wänden waren die rund 50 Jahre alten Esso-Häuser damals in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zwangsgeräumt worden - 86 Mietparteien waren betroffen. Seitdem war das Gebiet gesperrt, da die Häuser einzustürzen drohten. Die Mieter zogen vorübergehend in Hotels oder kamen privat unter. Die Mieter durften ihr Mobiliar nur mit Hilfe einer Spedition aus den baufälligen Gebäuden holen.

Eigentlich war der Auszug aus den Häusern, die direkt an einer ebenfalls gesperrten „Esso“-Tankstelle an der Amüsiermeile liegen, erst für Sommer 2014 angesetzt. Nach Angaben des Eigentümers hatten mehrere Gutachten ergeben, dass eine Sanierung wirtschaftlich und technisch nicht sinnvoll sei.

Die Bayerische Hausbau wies Vorwürfe der Initiative Esso-Häuser energisch zurück, wonach sie die Gebäude aus Profitgier vorsätzlich habe verrotten lassen, für viele Hamburger und die traditionell stark ausgeprägte autonome Szene war damit jedoch das Maß voll. Über Wochen gingen teils tausende Menschen auf die Straße. Es kam zu mehreren, auch gewalttätigen Demonstrationen.

Der „St. Pauli-Code“ für die Neugestaltung

Eine Annährung von St. Paulianern und Bayerischer Hausbau gab es erst 2014. Nachdem sich der Investor zu Zugeständnissen bereit erklärt hatte, war von Stadtteilbewohnern die Initiative „Plan-Bude“ zur Bündelung ihrer Ideen ins Leben gerufen worden. Damit war ein Beteiligungsprozess angestoßen. Das was dann aus mehr als 2000 Vorschlägen von Bürgern für die Neugestaltung des Esso-Areals hervorging, wurde „St. Pauli-Code“ getauft.

Für das Esso-Areal bedeutet dies konkret:

Keine Eigentumswohnungen,

80 frei finanzierte Mietwohnungen,

80 Sozialwohnungen,

gut 30 Wohnungen, die über genossenschaftliche Baugemeinschaften realisiert werden sollen.

Hinzu kommen ein Hotel, ein Hostel, Kneipen, Clubs und Geschäfte.

Voraussichtlich 2020/21 sollen die neuen „Esso-Häuser“ fertig gebaut sein.

(mit dpa)

von Maximilian Matthies

erstellt am 30.Mai.2017 | 12:00 Uhr