Hamburgs neues Wahrzeichen? : Wankt der Elbtower? Rot-Grün stellt jetzt Bedingungen

Olaf Scholz' Vermächtnis wackelt. In seiner SPD will man die ausgehandelten Verträge jetzt nachjustieren.

Hamburg | Er ist eine Art Vermächtnis des früheren Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD). Und bisher liefen die Planungen zum Elbtower an der Elbbrücken auch weitgehend reibungslos. Doch kurz bevor die Bürgerschaft dem Deal zustimmt, kam die Überraschung: Ausgerechnet SPD und die mitregierenden Grünen haben am Dienstagabend im Haushaltsausschuss strengere Auflagen für den privaten Bauherrn aus Österreich durchgesetzt.

Das Immobilienunternehmen Signa Prime Selection von Karstadt-Eigner René Benko soll schon vor Baubeginn ein Drittel der 70.000 Quadratmeter Bürofläche vermietet haben und auch einen Hotelbetreiber für mindestens 15 Jahre vorweisen. Ob sich Signa darauf einlässt, blieb zunächst offen.

Stadt will sich absichern

„Wir wollen das Finanzierungs- und Vermietungsrisiko verringern“, sagte SPD-Haushälter Joachim Seeler. Es gehe nicht darum, das Milliardenprojekt zu verhindern, aber darum, die Interessen der Stadt zu wahren. „Das ist die Aufgabe des Parlaments.“ Zwar will Signa das 245-Meter-Hochhaus auf eigene Kosten bauen, doch fürchten Kritiker, die Hansestadt könnte im Falle einer Insolvenz auf einer Bauruine oder einem leerstehenden Gebäude sitzen bleiben.

Der SPD-Vorstoß wirkt wie ein Affront nicht nur gegen den aktuellen Senat, der das Vertragswerk ohne neue Bedingungen durchwinken wollte. Auch drücken sich darin massive Zweifel an Scholz' Behauptung aus, die Vereinbarungen mit Signa seien besonders hart ausgehandelt, ein Risiko für den Steuerzahler sei ausgeschlossen.

Hochhaus für Benkos

Die Stadt plant, das Elbtower-Grundstück für 122 Millionen Euro an Benkos Unternehmen zu verkaufen, das dort einen rund 70 Stockwerke hohen Wolkenkratzer errichten will. Offiziell nennt Signa Baukosten von 700 Millionen Euro, die laut HafenCity-Chef Joachim Bruns-Berentelg aber vermutlich auf rund eine Milliarde ansteigen werden. Deutschlands dritthöchstes Gebäude soll 2026 fertig sein.

Das ist eine Beerdigung erster Klasse. Heike Sudmann, die Linke

Bruns-Berentelg versuchte, Zweifel an der Finanzierungssicherheit auszuräumen. Der Vertrag mit dem Bauherrn sei so ausgehandelt, dass praktisch ein „Nullrisiko“ für Hamburg bestehe. Bei einer Insolvenz würden die Banken oder ein anderer Investor den Wolkenkratzer zu Ende bauen.

In der SPD-Fraktion sehen das längst nicht alle so. Der Abgeordnete Markus Schreiber sagte dem NDR: „Wir wissen, dass das Projekt nicht funktioniert.“ Auch der Ausschussvorsitzende Mathias Petersen (SPD) gab sich skeptisch und lieferte sich einen giftigen Zwist mit Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD). Auslöser war die Weigerung der Stadt, Einzelheiten zur Aufsichtsratssitzung preiszugeben, in der Anfang 2018 der Elbtower beschlossen worden war.

Für die Linken-Abgeordnete Heike Sudmann steht das vermeintliche neue Wahrzeichen vor dem Aus: „Die SPD bekommt kalte Füße. Das ist eine Beerdigung erster Klasse.“

