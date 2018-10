Musterfeststellungsklage : VW-Skandal: Behörde informiert über neue Verbraucherklage

Verbraucherschützer ziehen für Dieselfahrer vor Gericht. Persönliche Rechte können künftig einfacher und schneller verfolgt werden.

von dpa

14. Oktober 2018, 09:52 Uhr

Hamburg | Vom Dieselskandal betroffene VW-Besitzer können sich ab November einer neuen Verbraucherklage anschließen – darüber will die Hamburger Verbraucherschutzbehörde am 29. Oktober informieren. „In der Vergangenheit wurden Bürgerinnen und Bürgern viele Steine in den Weg gelegt, wenn es darum ging, ihre persönlichen Verbraucherrechte gegen Konzerne durchzusetzen“, sagte Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). „In diesem ungleichen David-gegen-Goliath-Spiel gibt es künftig mehr Chancengleichheit.“ Die sogenannte Musterfeststellungsklage ermögliche es, persönliche Rechte in Zukunft einfacher, schneller und mit weniger finanziellem Risiko zu verfolgen, erklärte Prüfer-Storcks. „Mit der Veranstaltung wollen wir dieses neue Instrument bekannt machen.“ Der Eintritt zu dem Informationsabend im Haus der Patriotischen Gesellschaft ist frei.

Referieren wird Klaus Müller, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) zu der Frage „Musterfeststellungsklage – was ist das eigentlich?“. Der Diesel-Skandal sei aber nur ein Anwendungsfall der neuen Klagemöglichkeit, betonte die Verbraucherschutzbehörde.

Bisher waren Prozessen kostenaufwendig und langwierig

Vor drei Jahren hatten US-Behörden den Skandal um manipulierte Dieselmotoren ins Rollen gebracht. Tausende juristische Verfahren waren die Folge, auch in Deutschland fühlten VW-Fahrer sich betrogen und zogen vor Gericht. Allerdings längst nicht alle – denn ein Prozess könnte aufwendig, langwierig und für Bürger ohne Rechtsschutzversicherung auch teuer werden. Um es ihnen leichter zu machen, führte die große Koalition in Berlin die neue Verbraucherklage – die Musterfeststellungsklage – unter dem Motto „Eine Klage für alle“ ein.

Betroffene können sich in ein Klageregister eintragen

Klagen können Verbände und Organisationen. Betroffene Verbraucher haben die Möglichkeit, sich in ein beim Bundesamt für Justiz geführtes Klageregister eintragen lassen und an dieser Klage kostenlos teilzunehmen. Der vzbv will am 1. November, wenn das Gesetz dazu in Kraft tritt, stellvertretend für alle, die mitmachen, vor das Oberlandesgericht Braunschweig ziehen, der ADAC unterstützt ihn dabei.

Sie wollen vor Gericht feststellen lassen, dass VW im Diesel-Skandal grundsätzlich schadenersatzpflichtig ist. Betroffene, die sich angeschlossen haben, könnten dann gegebenenfalls von einem Vergleich profitieren - oder im Anschluss ihren Anspruch auf Schadenersatz leichter durchsetzen. Volkswagen sieht wenig Aussichten für die Klagen.