Hamburg : Vor G20-Sonderausschuss: Erste Prozesse gegen Demonstranten starten

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa/Archiv 1 von 1

Hamburg | Nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg kommen nun erstmals zwei der festgenommenen Demonstranten vor Gericht. Das Amtsgericht Hamburg verhandele am Montag gegen einen 21-Jährigen aus den Niederlanden und am Dienstag gegen einen 24-jährigen Angeklagten aus Polen, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag mit.

Der Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am 7. und 8. Juli war von schweren Ausschreitungen mit Hunderten Verletzten überschattet worden.

Dem Niederländer werde vorgeworfen, am 6. Juli nach Beendigung der Demonstration „Welcome to Hell“ zwei Flaschen auf Polizisten geworfen zu haben. Außerdem soll er sich gegen seine Festnahme gewehrt haben.

Der Mann aus Polen wird beschuldigt, am 8. Juli auf dem Weg zur Demonstration „G20 not welcome: Grenzenlose Solidarität statt G20“ gegen das Bewaffnungsverbot verstoßen zu haben. Er soll in seinem Rucksack sechs Feuerwerkskörper, ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät, eine Taucherbrille und zwei als Zwillengeschosse geeignete Glasmurmeln gehabt haben.

Der 24-Jährige sitzt seit dem 9. Juli in Untersuchungshaft, der 21-jährige Niederländer bereits seit dem dem 7. Juli. 51 Haftbefehle wurden erlassen. Derzeit befänden sich noch 32 Beschuldigte in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Sonderausschuss zur Aufarbeitung beginnt am 31. August

SPD, CDU, Grüne und FDP haben sich derweil auf einen Fahrplan zur Aufarbeitung der Geschehnisse rund um das Treffen verständigt. So würden zur konstituierenden Sitzung des G20-Sonderausschusses am kommenden Donnerstag (31. August) zunächst zwei Anträge auf den Weg gebracht, teilten die Fraktionen am Donnerstag mit. Einerseits soll der Zeitplan für die wohl bis Sommer 2018 dauernden Beratungen und Anhörungen festgelegt werden, andererseits soll der rot-grüne Senat über einen Aktenvorlage-Antrag aufgefordert werden, „dem Ausschuss sämtliche Unterlagen in Sachen G20 zur Verfügung zu stellen“.

Thematisch wollen die Fraktionen die Aufarbeitung der Geschehnisse in drei Phasen einteilen: Zunächst soll es um die Vorbereitungen auf den G20-Gipfel gehen, dann um die Gipfeltage selbst und zuletzt um die Konsequenzen. Beim letzten Schritt sei auch eine öffentliche Anhörung im Schanzenviertel vorgesehen, „um eine politische Rückkoppelung auch im Quartier zu ermöglichen“. Im Ausschuss angehört werden sollen unter anderem externe Experten, Betroffene, Verantwortliche in den Behörden sowie Vertreter der Politik - darunter auch Bürgermeister Olaf Scholz (SPD).

Ursprünglich war auch ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss (PUA) im Gespräch gewesen, der mehr Kompetenzen als ein Sonderausschuss hätte. Sowohl CDU als auch FDP hatten zuletzt damit gedroht, wenn Rot-Grün keinen echten Aufklärungswillen zeige. Die Linken waren von Anfang an für einen PUA, haben dafür aber allein nicht genug Abgeordnete in der Bürgerschaft. Um einen PUA einsetzen zu können, müssen mindestens 25 Prozent der Abgeordneten zustimmen.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 16:05 Uhr