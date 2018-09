Hamburg : Vor Derby: HSV-Fans hängen braun-weiße Strohpuppen auf

Polizei:„Das ist eine geschmacklose und hirnlose Aktion“. 1000 gewaltbereite Fans am Sonntag erwartet.

von dpa

26. September 2018, 13:26 Uhr

Hamburg | Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli haben Unbekannte Strohpuppen in den St. Pauli-Clubfarben braun-weiß aufgehängt. Nach Angaben der Polizei wurden die Attrappen am Mittwoch unter anderem an Brücken auf Autobahnen nach Hamburg angebracht.

„Das ist eine geschmacklose und hirnlose Aktion“, sagte Hamburgs Polizeisprecher Timo Zill. Die Behörden hatten noch keine Hinweise darauf, wer hinter der Aktion steckt. Erstmals seit sieben Jahren kommt es am Sonntag (13.30 Uhr) zum emotionsgeladenen Derby zwischen den Rivalen HSV und St. Pauli.

Mit einem massiven Sicherheitsaufgebot wollen Polizei und Bundespolizei mögliche Ausschreitungen beim Hamburger Stadtduell verhindern.

Es sei ein „überdurchschnittlicher Einsatz“ im Vergleich zu anderen Spielen, sagte Polizeisprecher Zill. Eine genaue Zahl der Einsatzkräfte nannte er aus „taktischen Gründen“ nicht. Er versicherte aber: „Wir sehen uns hervorragend aufgestellt.“

Insgesamt rechnet Zill mit 700 bis 1000 gewaltbereiten Fans, die jeweils zur Hälfte der HSV- und der St. Pauli-Seite zugerechnet werden. Auch Anhänger anderer Vereine aus dem In- und Ausland, die sich mit den jeweiligen Fan-Gruppen der Hamburger Clubs verbunden fühlen, werden erwartet. „Das sind Zahlen, mit denen wir umgehen können“, meinte Polizeisprecher Zill.

