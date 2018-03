Hamburg : Von U-Bahn mitgeschleift: 54-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Eine Frau wurde am Mittwoch im U-Bahnhof St. Pauli von einem Zug erfasst.

von dpa

29. März 2018, 11:13 Uhr

Hamburg | Eine 54-Jährige ist vor eine Hamburger U-Bahn gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich die Frau am späten Mittwochabend am U-Bahnhof St. Pauli so weit vorgebeugt, dass sie von der einfahrenden Bahn am Kopf getroffen wurde. Sie wurde einige Meter mitgeschleift. Die 54-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und schwebt in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen sagte.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?