Hamburg : Von Klassik bis Elektro – Sommerkonzerte in der Elbphilharmonie

17 Veranstaltungen finden im August im Hamburger Konzerthaus an der Elbe statt. Es gibt noch Karten.

von Anna Rüb

05. April 2018, 18:04 Uhr

Hamburg | Wenn der Hamburger Hafen in der abendlichen August-Sonne glitzert, werden im kommenden Sommer in der Elbphilharmonie erneut klassische bis elektronische Klänge ertönen. Denn auch in diesem Jahr bietet das Konzerthaus wieder einen „Elbphilharmonie Sommer“ mit insgesamt 17 Konzerten an. Vom 5. bis 31. August kommen internationale Künstler aus aller Welt in den Großen Saal an der Elbe.

Zu den Gästen zählen klassische Orchester, außerdem Fado-, Jazz- und Popkünstler sowie Elektro-Musiker. Es werden auch Stummfilme mit live-musikalischer Begleitung gezeigt. „Kurze Hosen und Flipflops? Sind ausdrücklich erlaubt“, heißt es auf der Webseite des Konzerthauses.

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen hat begonnen. Einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Welche Konzerte im Sommer in der Elbphilharmonie statt finden? Ein Überblick.

Improvisationstalent: Gabriela Montero und das YOA Orchestra of the Americas Die klassische Pianistin Gabriela Montero ist bekannt dafür, dass sie in ihren Konzerten auch improvisiert – unter anderem auf Zuruf aus dem Publikum. Montero stammt aus Venezuela und wurde von ihrer bekannten Kollegin Martha Argerich intensiv gefördert. Ihr Konzertdebüt gab sie mit dem Venezolanischen Jugendsinfonieorchester Simón Bolívar und studierte später in den USA. In ihrem eigenen Klavierkonzert übernimmt sie in der Elbphilharmonie den Solopart. Begleitet wird sie dabei von einem hochrangigen Jugendorchester: YOA Orchestra of the Americas. Dieses setzt sich aus Spitzentalenten nord- und südamerikanischer Länder zusammen. Bereits 2015 spielte Montero ihre erste Komposition „Ex Patria“ mit den Nachwuchsmusikern ein – und gewann einen Latin Grammy dafür. Das Abendprogramm enthält zudem Sinfonien des US-Amerikaners Aaron Copland und des Mexikaners Carlos Chávez. Datum 5. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung YOA Orchestra of the Americas Gabriela Montero (Klavier) Carlos Miguel Prieto (Dirigent) Programm Carlos Chávez – Sinfonía India Gabriela Montero – Latin Concerto / Konzert für Klavier und Orchester Nr.1 - Pause - Aaron Copland – Sinfonie Nr. 3

Musik aus Portugal – António Zambujo Verlorene Liebe, Trennung und Sehnsucht, patriotischer Stolz und tragische Würde – das wird mit dem Fado musikalisch transportiert. António Zambujo, der 1975 im Süden Portugals geboren wurde, zollt dem uralten portugiesischen Musikstil und gibt ihm eine moderne Note. Der preisgekrönte Tenor-Sänger verbindet den Fado mit dem „Cante Alentejano“ aus seiner portugiesischen Heimat sowie mit brasilianischer Popmusik – beispielsweise von Caetano Veloso. Ein bekanntes Stück von António Zambujo ist „Pica Do 7“: In der Elbphilharmonie wird Zambujo musikalisch von Gitarre, Kontrabass, Klarinette und Trompete begleitet. Datum 8. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung António Zambujo (Gitarre, Gesang) Bernardo Couto (portugiesische Gitarre) Ricardo Cruz (Kontrabass) José Conde (Klarinette) João Moreira (Trompete)

Das Taksim Trio präsentiert einen Mix aus Gypsi und Flamenco Istanbul ist die Heimat des 2007 gegründeten Taksim Trios. Die drei Musiker sind zwar tief in traditioneller und klassischer türkischer Musik verwurzelt, dennoch bleiben sie offen für die improvisatorische Freiheit des Jazz. Der Bandleader Hüsnü Şenlendirici tourte schon mit der deutschen Jazz- und Krautrockband Embryo und war in den türkischen Charts vertreten. Er sucht nach immer neuen musikalischen Herausforderungen. Auch Einflüsse aus Gypsy-Stilistiken und spanischem Flamenco finden sich in der Taksim-Musik. Neben der Klarinette spielen die Musiker auch außergewöhnliche Musikinstrumente wie die armenischen Flöte Duduk, die türkischen Langhalslaute Bağlama sowie die Kastenzither Kanun. Datum 9. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung Aytaç Doğan (Kanun) Hüsnü Şenlendirici (Klarinette, Duduk) İsmail Tunçbilek (Electric Baglama)

Get well soon – mit dem Singer-Songwriter Konstantin Gropper Das Credo des Musikprojekts Get Well Soon um den Singer-Songwriter Konstantin Gropper ist: „Am Ende wird es schon gut ausgehen.“ Der 1982 Geborene wurde als klassischer Instrumentalist ausgebildet. Der Absolvent der Popakademie Baden-Württemberg zählt seit seinem Album „Vexations“ (2010) zu den vielversprechendsten Popkünstlern des Landes. Star-Musiker wie Leonard Cohen, Tom Waits oder Nick Cave, aber auch Künstler wie Jeff Koons oder Woody Allen stehen ihm bei seinen melancholischen Songs zur Seite. Seine Musik ist immer zutiefst menschlich, heißt es im Programm. Datum 10. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung Konstantin Gropper (Gesang)

Maximilian Schenkel (Gitarre, Trompete)

Timo Kumpf (Bass)

Verena Gropper (Geige, Gesang)

Marcus Wuest (Keyboard)

Paul Kenny (Schlagzeug) Programm „The Horror Tour“

Latin Jazz mit Arturo O'Farrill and the Afro Latin Jazz Octet Arturo O’Farrill gehört zu den prägenden Erneuerern des Latin Jazz. Er versammelt in seinem achtköpfigen Ensemble einige der virtuosesten Interpreten des Genres. Zum Programm gehören sowohl Jazz-Klassiker als auch zeitgenössische Stücke. Der Sohn des kubanischen Jazz-Pioniers Chico O’Farrill gewann 2018 seinen sechsten Grammy Award. Für die kubanische Malpaso Dance Company komponierte er vor Kurzem. Mit ihr ist er 2018 auch beim Internationalen Sommerfestival auf Kampnagel zu Gast. Datum 12. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung Arturo O'Farrill (Klavier, Dirigent)

Chad Lefkowitz-Brown (Saxophon)

Adam O'Farrill (Trompete)

Rafi Malkiel (Posaune)

Boris Koslov (Kontrabass)

Zack O'Farrill (Schlagzeug)

Keisel Jimenez (Percussion)

Carlos Maldonado (Percussion)

Klassische Musik aus Skandinavien und dem Baltikum: Khatia Buniatishvili und Paavo Järvi „Die georgische Pianistin Khatia Buniatishvili vereint ein vulkanisches Temperament mit einem tiefen Verständnis für die lyrischen Momente der Musik“, heißt es in der Beschreibung des Programms. Khatia Buniatishvili gewann 2008 den dritten Preis beim Arthur-Rubinstein-Wettbewerb in Tel Aviv sowie Auszeichnungen als beste Chopin-Interpretin. Seitdem gastiert sie bei Orchestern auf der ganzen Welt. Gemeinsam mit dem Estonian Festival Orchestra unter der Leitung von Dirigent Paavo Järvi ist sie zu Gast in der Elbphilharmonie. Järvi bringt seit 2011 die besten estnischen Musiker in seinem Orchester zusammen. Der Dirigent Paavo Järvi und die Pianistin Khatia Buniatishvili arbeiteten schon häufiger zusammen – unter anderem gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester: Auf dem Programm in der Elbphilharmonie stehen Werke aus Skandinavien und dem Baltikum: „Dabei werden die spätromantischen Klangwelten von Grieg und Sibelius mit einer religiös inspirierten Sinfonie des zeitgenössischen Komponisten Arvo Pärt eröffnet“, heißt es im Programm. Datum 15. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung Estonian Festival Orchestra Khatia Buniatishvili (Klavier) Paavo Järvi (Dirigent) Programm Arvo Pärt – Sinfonie Nr. 3 Edvard Grieg – Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 16 - Pause - Jean Sibelius – Sinfonie Nr. 5 Es-Dur op. 82

Filmkonzert: Shakespeares Hamlet Die Tragödie „Hamlet“ von William Shakespeare ist heute noch eins der bekanntesten Dramen. Der Stoff wurde unter anderem von Sven Gade und Heinz Schall verfilmt, die in Deutschland zum größten Kinoerfolg des Jahres 1921 wurde. Die Hauptrolle der außergewöhnlichen Verfilmug spielt die dänische Schauspielerin Asta Nielsen. Ein paar Szenen aus dem Stummfilm: Datum 16. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung Duo Filmharmonia Dennis James (Orgel)

Michael Tsalka (Klavier, Cembalo) Anne Byrne (Mezzosopran) Programm Stummfilm und Live-Musik

Film: Hamlet / Regie: Sven Gade und Heinz Schall, D 1921 Duo Filmharmonia

Musik zu: „Hamlet“ (R: Sven Gade und Heinz Schall, D 1921)

Filmkonzert: The Mesmerists – Bill Frisell Bill Frisells stilistische Bandbreite umfasst sowohl lyrische als auch zupackende Musik. Während seiner Zusammenarbeit mit John Zorn in der New Yorker Downtown-Szene der 1980er Jahre ließ er die Gitarre krachen. Neben Jazz spielt er auch Bluegrass, Country und brasilianische Musik. Seit etwa 20 Jahren macht Frisell auch Filmmusik, unter anderem für „The Million Dollar Hotel“ von Wim Wenders oder Gus Van Sants „Finding Forrester“. In der Elbphilharmonie werden live Soundtracks zu den Film-Collagen von Bill Morrison und den Stummfilmen des Filmkomikers Buster Keaton kreiert. So werden Bill Frisell und seine Arbeit angepriesen: Datum 17. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung Bill Frisell (Gitarre) Tony Scherr (Bassgitarre) Kenny Wollesen (Schlagzeug) Programm The Mesmerists / A collaboration between Bill Frisell, his trio, and film maker Bill Morrison. Bill Frisell

Musik zu Filmen von Buster Keaton und Bill Morrison

Filmkonzert: Der Rosenkavalier „Der Rosenkavalier“ nach der gleichnamigen Oper von Richard Strauss war 1926 eine der ersten Stummfilm-Sensationen. Der Komponist Strauss wirkte an der Filmmusik selbst mit. Die Handlung wurde für den Film gekürzt, die Opernpartitur mit einigen weiteren Stücken von Richard Strauss erweitert. Der Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal schrieb das Drehbuch. Die Uraufführung der Filmfassung fand an der Dresdner Semperoper statt. Dort, wo auch die Oper 15 Jahre zuvor ihre Premiere gefeiert hatte. Aufgrund von Synchronisierungsproblemen und der fehlenden letzten Filmrolle konnte der Film lange Zeit nicht mehr aufgeführt werden. Erst im Jahr 2006 entstand eine restaurierte Fassung. Diese Version wird nun auch in der Elbphilharmonie zu hören und sehen sein – gespielt von Musikern der Berliner Philharmoniker. Die Berliner Philharmoniker performten Strauss' Rosenkavalier schon häufiger: Datum 18. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung Mitglieder der Berliner Philharmoniker Raphael Haeger (Dirigent) Programm Film „Der Rosenkavalier“ (Regie: Robert Wiene, AUT 1925) Richard Strauss

Der Rosenkavalier / Bearbeitung Bernd Thewes, eingerichtet von Frank Strobel

Filmkonzert: „Die Frau, nach der man sich sehnt“ Marlene Dietrich verkörpert in Kurt Bernhardts Stummfilm-Melodram „Die Frau, nach der man sich sehnt“ – den Rollentypus der Femme fatale. Als Vamp mit geheimnisvoller erotischer Aura spielt sie die Hauptrolle. Der Plot: eine dramatische Dreiecksgeschichte mit tödlichem Ausgang. Der Luxemburger Vibrafonist Pascal Schumacher und das Kammermusik-Ensemble United Instruments of Lucilin setzen facettenreich die dramatischen Momente des Films um. Schumachers Musiker bewegt sich mit einem jazzigen, oft minimalistischen Ansatz jenseits der damals üblichen Stummfilmmusik. So beginnt der Stummfilm mit Marlene Dietrich: Datum 19. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung United Instruments of Lucilin Pascal Schumacher (Vibrafon) Programm Film „Die Frau, nach der man sich sehnt“ (Regie: Kurt Bernhardt, D 1929) Pascal Schumacher

Marlene / Musik zu „Die Frau, nach der man sich sehnt“ (R: Kurt Bernhardt, D 1929)

Leif Ove Andsnes – „ein Pianist ganz ohne Halligalli“ Leif Ove Andsnes gilt als einer der unauffälligsten unter den großen Klavierkünstlern. So habe die Süddeutsche geschrieben „ein Pianist ganz ohne Halligalli“, heißt es im Programm. Der Norweger widmet sich gerne Ausgefallenem wie Sibelius – nun Benjamin Britten. Datum 22. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung Bergen Philharmonic Orchestra Leif Ove Andsnes (Klavier) Edward Gardner (Dirigent) Programm Richard Wagner – Ouvertüre zu »Der fliegende Holländer« Benjamin Britten – Konzert für Klavier und Orchester op. 13 - Pause - Jean Sibelius – Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43

My Brightest Diamond performt Kurt Weills „Die sieben Todsünden“ Unter dem Namen My Brightest Diamond performt Shara Nova Pop-Musik. Das Programm „Seven Deadly Pearls“ zeigt den musikalischen Kosmos der Künstlerin. Dieser hebt die Grenzen zwischen Kammermusik und Indie-Rock auf. Hinter My Brightest Diamond steckt die Künstlerin Shara Nova. Sie ist Sängerin, Musikerin und gehört zu den herausragenden Pop-Komponisten der Gegenwart. Nova studierte Operngesang und Komposition. Sie arbeitete mit Musikern wie Sufjan Stevens, Bryce Dessner und David Byrne zusammen, komponierte die Pop-Oper „You Us We All“ und veröffentlichte als My Brightest Diamond drei Alben. Auf dem Programm in der Elbphilharmonie stehen das satirische Balett „Die sieben Todsünden“ von Kurt Weill sowie einige von Novas eigenen Songs. Auch ein Orchesterwerk der amerikanischen Komponistin Sarah Kirkland Snider, mit der Shara Nova eine langjährige Zusammenarbeit verbindet, wird aufgeführt. Datum 23. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung Aarhus Symfoniorkester Shara Nova (My Brightest Diamond, Gesang) Andreas Delfs (Leitung) Programm „Seven Deadly Pearls“ Kurt Weill – „Die sieben Todsünden“ / Ballet chanté Sarah Kirkland Snider – Something for the Dark My Brightest Diamond – Ausgewählte Songs

Mouse on Mars präsentieren ihr neues Elektro-Album „Dimensional People“ Jan St. Werner und Andi Toma veröffentlichten als Mouse on Mars Anfang der 1990er Jahre ihrer ersten Tracks. Mit ihrer abstrakten elektronischen Musik kommen sie im Sommer in die Elbphilharmonie. Dort stellen Mouse on Mars ihr aktuelles elftes Album „Dimensional People“ vor. Dieses haben sie unter anderem mit Aaron und Bryce Dessner (The National), Lisa Hannigan, dem Ensemble Musikfabrik oder auch Justin Vernon von der Band Bon Iver aufgenommen. Der Trailer des neuen Albums „Dimensional People“: Datum 24. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung Mouse on Mars Jan St. Werner Live-Elektronik

Andi Toma Live-Elektronik Dodo Nkishi Schlagzeug, Percussion & Gitarre Andrea Belfi Schlagzeug Hilary Jeffrey Trompete Moritz Geist Sonic Robots Programm „Dimensional People“

Westafrikanische Rhythmen – Youssou NDour & Le Super Etoile de Dakar Youssou NDour gilt als einer der wichtigsten musikalischen, aber auch politischen Stimmen Afrikas. Der 1959 in Senegals Hauptstadt Dakar geborene begnadete Sänger und Komponist, umtriebige Geschäftsmann und einflussreiche Politiker prägte ab den späten 1970er Jahren den westafrikanischen Mbalax-Stil. Sein westafrikanischer Mbalax-Stil ist eine Fusion aus Latin, Jazz und Soul, gepaart mit den traditionellen Sabar-Trommelrhythmen aus Senegal und Gambia: Datum 27. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung Youssou NDour (Gesang) Le Super Etoile de Dakar (Band)

Stefano Bollani – „einer der erfindungsreichsten und wandelbarsten Pianisten“ Stefano Bollani gilt als einer der erfindungsreichsten und wandelbarsten Pianisten. Er wurde 1972 in Mailand geboren und wuchs in Florenz auf. Die Liste seiner Kooperationen reicht von Jazz-Größen wie Chick Corea und seinem langjährigen Förderer, dem Trompeter Enrico Rava, über Weltmusiker wie Richard Galliano bis zu Avantgardisten wie Michel Portal. Bollani spielt sowohl modernen Jazz als auch Neutöner wie Igor Strawinsky oder Frank Zappa. Datum 29. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung Stefano Bollani (Fender Rhodes Klavier) Daniele Sepe (Saxophone) Nico Gori (Klarinette) Bernardo Guerra (Schlagzeug) Programm „Napoli Trip“

Der Cellist Gautier Capuçon und das Gustav Mahler Jugendorchester Kraftvoll oder sanft säuselnd – die Musik des französischen Cellisten Gautier Capuçon ist abwechslungsreich. Melodien und effektvoll-virtuose Passagen von Antonín Dvořáks beliebtem Konzert für Violoncello sind wie gemacht für den Franzosen. In der Elbphilharmonie wird er vom Gustav Mahler Jugendorchester begleitet. Datum 30. August Uhrzeit 20 Uhr Besetzung Gustav Mahler Jugendorchester Gautier Capuçon (Violoncello) Lorenzo Viotti (Dirigent) Programm Giuseppe Verdi – Ouvertüre zu „La forza del destino“ Antonín Dvořák – Konzert für Violoncello und Orchester h-Moll op. 104 - Pause - Claude Debussy – Prélude à l'après-midi d'un faune Igor Strawinsky – Le sacre du printemps / Bilder aus dem heidnischen Russland Veranstaltungsende ca. 22.45 Uhr