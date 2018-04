Soko Castle : Von der Sondereinheit zur Dauereinrichtung: Einbruchsermittler ziehen ins LKA

Vor drei Jahren nahm in Hamburg die Zahl der Wohnungseinbrüche zu. Die Polizei reagierte mit einer Sonderkommission.

von dpa

05. April 2018, 15:38 Uhr

Hamburg | Die Hamburger Polizei macht ihre Soko Castle zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität zu einer Dauereinrichtung im Landeskriminalamt. Die neue Dienststelle LKA 19 wird von Kriminalrat Michael Neumann (53) geleitet. Die bisherige Chefin der Sonderkommission, Alexandra Klein (47), übernimmt die Leitung der Abteilung 6 im LKA, die für Mord, Sexualdelikte und Brandstiftungen zuständig ist. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer überreichte Klein am Donnerstag eine Ehrenmedaille für besondere Leistungen in der inneren Sicherheit.

Auf die Bilanz der 2015 gegründeten Soko ist die Hamburger Polizei besonders stolz. In dem Jahr waren in der Hansestadt 9006 Einbruchsdelikte verübt worden. Seitdem ist diese Zahl erheblich gesunken, auf 5769 Einbrüche und Einbruchsversuche im vergangenen Jahr. Das ist ein Rückgang um 35,9 Prozent. Meyer hofft, dass die Polizei die Einbruchszahl in diesem Jahr halbieren kann.

Die neue Dienststelle LKA 19 soll die Analysefähigkeiten aller regionalen Kriminalkommissariate – LKA 11 bis 18 – verstärken.

LKA-Chef Frank-Martin Heise erklärte die Bedeutung der Analyse an einem Beispiel. Die Soko Castle habe es mit einem Serientäter zu tun gehabt, der bei jedem Einbruch Orangensaft oder Fanta getrunken habe. So seien ihm die Ermittler auf die Spur gekommen.

Die knapp 50 Mitarbeiter der Soko Castle werden alle in die neue LKA-Dienststelle übernommen. „Es gibt hier keine Mogelpackung“, versicherte Heise. Bei der symbolischen Amtsübergabe überreichte Klein ihrem Nachfolger Neumann ein kleines Legohäuschen, vor dem ein Polizeimännchen mit Handschelle einem Einbrecher mit Brecheisen gegenübersteht.

Neumann leitete bislang das Kriminalkommissariat 11, das für die Verbrechensbekämpfung in der Innenstadt zuständig ist. Er sei davor lange Zeit im Stadtteil Billstedt tätig gewesen und stehe für eine enge Zusammenarbeit zwischen Schutz- und Kriminalpolizei, sagte Meyer. Von ihm sei 2016 auch die Idee zur Gründung der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe zur Rückführung ausländischer Straftäter (Geras) ausgegangen.