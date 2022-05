Verkehr : Vollsperrungen auf A7 und Köhlbrandbrücke aufgehoben

Die Sperrungen der Autobahn 7 zwischen Hamburg-Volkspark und dem Dreieck Nordwest sowie der Köhlbrandbrücke sind am frühen Morgen wieder aufgehoben worden. „Das ist wie geplant passiert“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Montag in Hamburg. Weil die Bauarbeiten auf der A7 allerdings noch nicht abgeschlossen sind, wird es dort weiter zu Einschränkungen und auch Staus kommen. So stehen den Autofahrerinnen und Autofahrern zunächst nur zwei Spuren in Richtung Norden (Flensburg/Kiel) und Süden (Hannover) zur Verfügung. Normalerweise ist die A7 in dem Bereich sechsspurig. Derzeit wird die Autobahn auf acht Spuren ausgebaut. Am frühen Morgen war die Lage auf der A7 zunächst noch übersichtlich. „Von Nordwest bis Stellingen gibt es auf rund einem Kilometer im Moment stockenden Verkehr. Das ist alles noch überschaubar“, sagte der Sprecher weiter.

Am Wochenende war die Asphaltierung der...

