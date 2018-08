Hamburg : Vierjährige nach Badeunfall reanimiert

Ein Mädchen hätte beim Baden im Hohendeicher See beinahe ihr Leben verloren.

von shz.de

07. August 2018, 07:20 Uhr

Hamburg | Der Passant reagierte schnell: Er zog ein kleines Mädchen am Montagabend leblos aus dem Wasser am Overwerder Hauptdeich und reanimierte das Kind. Schon nach kurzer Reanimation war die Vierjährige wieder ansprechbar, teilt die Hamburger Feuerwehr mit.

Zu diesem Zeitpunkt trafen auch schon die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hohedeich ein, kurz darauf der Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache Bergedorf. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr übernahmen umgehend die Erstversorgung des Kindes, bevor der Rettungsdienst zusammen mit dem Notarzt vom Christoph Hansa die weitere Versorgung übernahm.

„Das Kind war wieder voll orientiert und ansprechbar und konnte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden“, so Feuerwehrsprecher Werner Nölken. Die Mutter des Kindes wurde von der Polizei in das Krankenhaus gefahren. Eingesetzt waren 9 Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr, Rettungswagen und Rettungshubschrauber.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?